Пхеньян, 16 апреля, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсуанский дворец Солнца в честь 107-й годовщины дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

David Stanley Кымсусанский дворец — мавзолей Ким Ир Сена

Сообщается, что во время посещения дворца, который был превращен в усыпальницу, Ким Чен Ын почтил память своего отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена. В КНДР дворец считается священным храмом и символом гордости для всей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о намерениях КНДР наращивать свою военную мощь и развивать атомную энергетику. По его словам, задачи развития атомной энергетики в стране будут выполняться, несмотря на денуклеаризацию Корейского полуострова.