Париж, 16 апреля, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован, сообщает Le Parisien.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Отмечается, что бесконтрольное распространение пожара остановлено. Пожар мог начаться из-за реставрационных работ, участники которых допрошены.

Напомним, в результате пожара у собора Парижской Богоматери обрушилась крыша. На момент пожара храм был окружен строительными лесами. Пожар начался в верхней части здания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава французской Конференции католических епископов Эрик де Мулен-Бофор отметил, что работы по восстановлению храма могут продлиться годы.

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