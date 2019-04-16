Москва, 16 апреля, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Порядка 360 тысяч граждан Украины получили российские паспорта с 2014 года, заявила Валентина Казакова, начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ, пишет «Коммерсантъ».

(сс) ru.m.wikipedia.org Российский паспорт

По ее словам, по большей части в России временное убежище получили люди, приехавшие с юго-востока Украины.

«Экстренный массовый исход был у нас в конце 2014—начале 2015 года, — сказала Казакова. — В 2016 году мы предоставили временное убежище порядка 460 тысячам выходцев с Украины. Это очень большая цифра. Постепенно за этот период времени с 2014 года 360 тысяч граждан Украины приобрели гражданство РФ».

Также глава управления отметила, что еще 77 тысяч человек, получивших временное убежище, пока не решили, получать ли им российские паспорта и остаться ли в России. Они могут пройти упрощенную процедуру получения российского гражданства.

К тому же у них есть возможность использовать госпрограмму по содействию добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников. Казакова отметила, что именно для граждан Украины «вариантов очень много».

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