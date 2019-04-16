Душанбе, 16 апреля, 2019, 04:30 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года внешнеторговый оборот Таджикистана увеличился на 3,1% (964 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Флаг Таджикистана

По информации Агентства по статистике при правительстве Таджикистана, объем экспорта за январь-март 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года вырос на 0,3% или 700 тыс. долларов и составил 244 млн долларов.

В структуре экспорта более 40% приходится на минеральные продукты. Далее следуют недрагоценные металлы и изделия из них — 19%, на третьем месте текстиль — 18%.

При этом импорт товаров в первом квартале 2019 года (720 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличился более ощутимо: на 41% или на 28 млн долларов.

По 20% в структуре импорта приходится на минеральные продукты, а также машины и оборудование, 12% — продукты растительного происхождения.

Торговый дефицит сложился на уровне 476 млн долларов.