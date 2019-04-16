Душанбе, 16 апреля, 2019, 04:27 — ИА Регнум. В результате инцидентов, произошедших 13 апреля на таджикско-афганской границе на территории района Шамсиддин Шохин, был ранен таджикский пограничник. Двое вооруженных афганских контрабандистов были убиты, еще один ранен. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщило «Радио Озоди» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Таджикистана.

Ibrahimjon Rustamov Таджико-афганская граница на реке Пяндж

13 апреля восемь афганских контрабандистов попытались пересечь государственную границу Таджикистана недалеко от приграничного кишлака Кавок. Однако таджикские пограничники сумели дать нарушителям отпор. Произошла перестрелка, в результате которой был ранен прапорщик погранслужбы.

Контрабандисты были вынуждены отступить. Но во второй половине дня они вновь попытались незаконно пересечь границу. По словам источника, в это время прибыло подкрепление из Куляба и Душанбе. В ходе вооруженного столкновения погибли два контрабандиста. Еще один был ранен. Его доставили в больницу города Куляб.

На месте столкновения было обнаружено 60 кг наркотиков, автомат Калашникова и пять запасных магазинов.

По словам медиков, состояние раненого прапорщика — стабильное. Что же касается тел погибших контрабандистов, то по информации, полученной от источника, они будут переданы властям Афганистана.

Напомним, что по информации главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана таджикские пограничники за девять месяцев 2018 года 20 раз вступали в вооруженные столкновения с контрабандистами, пытавшимися незаконно пересечь таджикско-афганскую границу. В ходе столкновений 11 нарушителей были убиты, более 1300 кг наркотиков изъято.