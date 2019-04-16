Стокгольм, 16 апреля, 2019, 04:28 — ИА Регнум. Неизвестные хакеры взломали учетную запись в Twitter, принадлежащий Социал-демократической партии Швеции, и сообщили через него об отставке главы правительства Стефана Левена.

David Whelan Хакер

В первом сообщении, опубликованном хакерами, говорилось об уходе Левена с поста премьер-министра и что его должность займет Себастиан. После этого на странице партии в Twitter стали появляться сообщения о легализации марихуаны и рекомендации покупать биткойны.

Позднее пресс-служба шведских социал-демократов подтвердила, что учетная запись была взломана неизвестными. Сообщения, оставленные злоумышленниками, со страницы были удалены.