Хух-Хото, Китай, 16 апреля, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Внутренняя Монголия на севере Китая запустила свой первый прямой рейс до Тибета на юго-западе Китая, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании China Eastern Airlines

Первый рейс по новому маршруту вылетел из Международного аэропорта Байта города Хух-Хото в 7:45 по местному времени 15 апреля и совершил промежуточную остановку в столице провинции Шэньси городе Сиань прежде, чем достиг аэропорта Гунгар города Лхасы в 14:40 по местному времени.

Рейс будет осуществляться ежедневно авиакомпанией China Eastern Airlines. Обратный рейс из Лхасы будет вылетать в 15:30 по местному времени и прибывать в Хух-Хото в 22:15 по местному времени.

Как отметили в аэропорту Байта, новый маршрут существенно сократит время поездки между двумя автономными районами Китая. Раньше, чтобы добраться из Хух-Хото до Лхасы людям приходилось продумывать сложные и порой очень неудобные маршруты.