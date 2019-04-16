Вашингтон, 16 апреля, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Госдеп США одобрил возможное выделение $500 млн Пентагону на программу обучения тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16, сообщает пресс-служба американского министерства обороны.

Al Jazeera English Истребитель F-16 ВВС Тайваня

«Возможная сделка и продажа оборудования не повлияет на баланс сил в регионе», — заверяет Пентагон.

Госдеп США считает, что эта сделка должна укрепить национальную безопасность Соединенных Штатов, так как Тайвань является «важной силой» в военном балансе в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно о планах США продать Тайваню более 60 истребителей F-16 на сумму $13 млрд. Вашингтон предварительно одобрил эту сделку.