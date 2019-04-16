Красноярск, 16 апреля, 2019, 03:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае с начала пожароопасного сезона, открытого в ряде районов 22 марта, произошло 48 лесных пожаров на общей площади 646 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

wildfire Лесной пожар

По данным специалистов министерства, угрозы населённым пунктам возгорания не представляли: 98% из них обнаружили и ликвидировали на малых площадях в первые сутки.

Однако в регионе решено усилить патрулирование лесов и прилегающих к ним территорий. Такое решение было принято на совещании 15 апреля. По информации участников совещания, в числе основных причин возгораний — переход огня на территорию Гослесфонда с земель иных категорий, чаще всего это неконтролируемые сельхозпалы.

В целом, как подчеркнул министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов, Красноярский край «полностью готов к прохождению пожароопасного сезона в лесах».

«В случае необходимости мы сможем привлечь группировку общей численностью более 3300 человек и 1700 единиц техники», — отметил он.

В минлесхозе уточнили, что охранять леса Красноярского края от пожаров в этом году будут порядка 1500 бойцов Лесопожарного центра, на вооружении у которых более 300 единиц специализированной техники. В авиапатрулировании задействуют более 30 воздушных судов.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля на территории Красноярского края лесных пожаров зарегистрировано не было.