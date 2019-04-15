Киев, 16 апреля, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Вместо кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на дебаты с Петром Порошенко отправлен Александр Данилюк, экс-министр финансов этой страны, сообщает паблик телеканала ICTV.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

Уточняется, что на дебатах в студии планируется присутствие украинского президента Порошенко, участника второго тура выборов, а также Данилюка, советника Зеленского, и экспертов.

Напомним, пока не состоявшиеся дебаты между Порошенко и Зеленским обсуждаются на протяжении всей подготовки ко второму туру.

По версии Порошенко, дебаты должны были состояться 14 апреля, Зеленский собирался на них 19 апреля. Единственное, о чем оппонентам удалось договориться, что дебаты пройдут на стадионе «Олимпийский».

В итоге Порошенко пригласил оппонента на дебаты в студию ICTV 15 апреля, потому что 14 апреля Зеленский на стадион не пришел.

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