Москва, 16 апреля, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Непризнание итогов референдума по Крыму со стороны штаба кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского — не более чем политический ритуал, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Комментируя заявление штаба Зеленского, который не признает итогов референдума о вхождении Крыма в состав России, сенатор отметил, что это «непризнание» ни на что не влияет. К тому же у Зеленского нет выбора.

«Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно, — написал Пушков. — Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют».

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1117820426116321280

Напомним, штаб Зеленского опубликовал заявление, в котором сказано о «так называемом референдуме», который якобы нельзя считать «актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении» крымчан.