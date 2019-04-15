Москва, 16 апреля, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Упрощённый порядок предоставления гражданства России гражданам ДНР и ЛНР может быть введён по завершении выборов на Украине, передает РБК.

Minsvyaz.ru Российские паспорта

По словам близкого к администрации президента РФ источника, такой вариант Кремлём рассматривается, подготовлен проект указа российского президента. В случае подписания этого указа для получения российского гражданства гражданам ЛНР и ДНР не нужно будет сдавать ранее обязательные экзамены, также не потребуется соблюдения требований о проживании более пяти лет в РФ.

Также источник отметил, что по этому вопросу за несколько последних месяцев состоялся ряд совещаний российских чиновников и силовиков с сотрудниками миграционных служб республик Донбасса.

Отмечается, что, по словам источника, близкого к руководству ДНР, главное условие получения гражданства России для граждан республик Донбасса станет наличие паспортов ДНР и ЛНР. Для получения российского паспорта от них потребуется сдача украинского паспорта. Он добавил:

«Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган)».

Вопрос о предоставлении упрощенного варианта выдачи российский паспортов гражданам ДНР и ЛНР полностью проработан, требуется только подписать указ, пишет «Коммерсантъ».

"А какие еще варианты? Люди никуда выезжать не могут, в урегулировании тупик», — заявил осведомленный собеседник издания.

Напомним, второй тур выборов на Украине состоится 21 апреля. Украинским гражданам предстоит выбрать президента: на должность претендуют Владимир Зеленский и теперешний глава Украины Пётр Порошенко.