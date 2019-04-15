Кишинёв, 16 апреля, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Молдавия заняла в 2018 году третье место среди стран Европы и Центральной Азии по доле денежных переводов из-за рубежа в ВВП с показателем 16,1%. Как сообщило молдавское государственное ИА Moldpres, об этом говорится в исследовании Всемирного банка «Миграция и денежные переводы».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

На первом месте в рейтинге стран находятся Киргизия с 33,6% и Таджикистан с 31%. После Молдавии в рейтинге следуют частично признанное Косово с 15,8%, Грузия с 12,2%, Армения с 12,1% и Украина с 11,4%.

В исследовании отмечается, что в случае Молдавии за десять лет доля переводов в ВВП сократилась вдвое. Если в 2008 году, когда переводы достигли рекордного показателя в $1,66 млрд, они составляли около 33% ВВП, то теперь в два раза меньше.

При этом, по данным Нацбанка Молдавии, объем денежных переводов, отправленных в Молдавию из-за рубежа в 2018 году, на 5,8% больше по сравнению с предыдущим годом и достиг суммы $1,26 млрд. Отмечается также, что доля переводов из ЕС удвоилась за последние пять лет, достигнув в 2018 году 40,43%, на фоне значительного сокращения денежных переводов из СНГ — с 66,3% в 2013 году до 28,3% в прошлом году.

ИА REGNUM отмечает, что денежные переводы из-за границы остаются важным источником доходов граждан. Для сельского населения переводы гастарбайтеров составляют 19,9% доходов. Для городского населения этот показатель ниже — 7,2%.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 14% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики.

С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей, сейчас — лишь чуть более четверти.