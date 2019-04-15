Зеленодольский район, Татарстан, 16 апреля, 2019, 00:34 — ИА Регнум. В Татарии у поселка Займище на Волге выявлен факт гибели рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

Пресс-служба минэкологии Татарии Гибель рыбы

Был осуществлен совместный со специалистами управления Росрыболовства в Татарии выезд на место происшествия. Были произведены отборы проб воды для проведения общего анализа и оценки уровня загрязнения водного объекта. Все материалы проверки планируется передать в Госкомитет республики по биологическим ресурсам и в управление Росприроднадзора по республике.

«Первые результаты обследования показали, что сброс сточных вод в водный объект отсутствует», — подчеркнули в минэкологии.

Однако, именно у этого населенного пункта мор рыбы фиксировался ранее. Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошел весной 2017 года. Тогда экологические активисты организации «Акватика» заявили о «прямой связи между мором и засыпкой, ведшейся три года назад и отрезавшей залив и превратившей его в замкнутое озеро посреди Волги. Нехватка кислорода зимой происходит регулярно, также как понижение уровня воды Куйбышевского водохранилища в осенне-зимний период. Но при наступлении неблагоприятных условий рыба «скатывается» из заливов к руслу, в зимовальные ямы и массовых заморов не происходит. Здесь же намыв создал для рыбы смертельный «капкан», и уйти ей было некуда. Рыба просто задохнулась».

По данным местных СМИ, на этой территории ранее ПСО «Казань» планировала реализацию проекта, который в дальнейшем был заморожен. Рядом с поселком Займище был намыт участок земли, который в последствие предполагалось превратить в рекреационную зону. Причем в 2015 году управление Росприроднадзора республики уже возбуждало расследование по поводу складирования грунта и песка. Однако тогда не было установлено, что намыв искусственной суши на площади около 600 га нанес значительный ущерб животному и растительному миру.