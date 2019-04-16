Астрахань, 16 апреля, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Доходы депутатов Государственной думы, представляющих Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области, Калмыкию и Ставропольский край, практически не изменились по сравнению с 2017 годом, и никто из них не обзавёлся недвижимостью за границей. Как сообщает ИА REGNUM, на официальном сайте Госдумы были опубликованы сведения о доходах и имуществе парламентариев и членов их семей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Батор Адучиев («Единая Россия»), представляющий в Госдуме Калмыкию, Астраханскую и Ростовскую области и Ставропольский край, в 2018 году задекларировал доход в 4 млн 978 тыс. 105,15 рубля. В 2017 году он заработал 5 млн 304 тыс. 727,40 рубля. Собственности и автомобилей, согласно декларации, у него нет, в безвозмездном пользовании находится жилой дом площадью 70,20 квадратных метра и на срок полномочий депутата Госдумы — квартира площадью 168,5 кв. метра.

Николай Арефьев (КПРФ) представляет в Госдуме Астраханскую и Волгоградскую области и Калмыкия. Он является первым заместителем председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В 2018 году Арефьев заработал 5 млн 97 тыс. 233,56 рубля, его супруга — 296 тыс. 166,44 рубля. По сравнению с 2017 годом доходы депутата возросли — тогда он задекларировал 4 млн 937 тыс. 135,16 рубля. В собственности у депутата — квартира площадью 116,20 кв. метра, у его супруги — квартира площадью 67,40 кв. м. В пользовании у его супруги также находится квартира площадью 116,20 кв. м.

Виктор Водолацкий («Единая Россия») представляет Ставропольский край, Калмыкию, Ростовскую и Астраханскую области и является первым заместителем председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Водолацкий по итогам 2018 года задекларировал 5 млн 622 тыс. 945,08 рубля, его супруга 1 млн 15 тыс. 496,54 рубля. В 2017 году депутат заработал 5 млн 337 тыс. 130,76 рубля. В общей совместной собственности у него находится земельный участок под ИЖС (652 +/ — 9 кв. м) и жилой дом (395,40 кв. м), в личной собственности — место в ГСК (18 кв. м), в пользовании — квартира площадью 146,70 кв. метра. У его супруги в общей совместной собственности находятся те же участок и дом, а также место в гараже (1/12 456,6 кв. м), в личной собственности — две квартиры (146,70 и 138 кв. м).

Антон Гетта («Единая Россия»), заместитель председателя комитета по финансовому рынку, представляющий Ставропольский край, Калмыкию, Ростовскую и Астраханскую области, за год заработал 4млн 814 тыс. 516,51 рубля. Его супруга в 2018 году не получила доходов. Годом ранее депутат заработал 4 млн 639 тыс. 30 рублей, а его супруга — 6 млн 715 тыс. 815,65.

У его супруги в собственности находится квартира площадью 95,90 кв. метра. У депутата в пользовании — две квартиры (146 и 95,90 кв. м), у его супруги — квартира (146 кв. м). У двух детей Антона Гетта в безвозмездном пользовании на срок полномочий депутата Госдумы находятся квартиры 146 и 95,90 кв. м.

Александр Каминский («Единая Россия») из комитета по энергетике отвечает за Ростовскую область, Ставропольский край, Астраханскую область и Калмыкию. Его доходы в 2018 году составили 5 млн 373 тыс. 742,67 рубля, его супруга задекларировала 1 млн 720 тыс. 155,31 рубля. По сравнению с 2017 годом доходы Каминского не изменились — тогда он заработал 5 млн 215 тыс. 491,34 рубля.

Его супруга владеет квартирой (53,42 кв. м), ещё одна (123,60 кв. м) находится у неё в безвозмездном пользовании на срок полномочий депутата. У депутата в пользовании квартира (53,42 кв. м) и одна квартира в наёме (123,60 кв. м). Каминскому принадлежит только автомобиль Opel Corsa.

Александр Клыканов («Единая Россия», член комитета по контролю и Регламенту), представляющий Ставропольский край, Ростовскую область, Калмыкию и Астраханскую область, в 2018 году заработал 5 млн 17 тыс. 86,15 рубля, его супруга — 128 тыс. 422,82 рубля. Доходы депутата за год выросли — в 2017 году он задекларировал 4 млн 789 тыс. 720 рублей. В собственности у Клыканова — квартира площадью 81,40 кв. метра, у его супруги — нежилое помещение площадью 56,10 кв. метра и нежилой дом площадью 428,20 кв. м. В пользовании у Клыканова есть квартира (85,10 кв. м), у его жены — арендованный земельный участок (819 кв. м), две квартиры (85,10 и 81,40 кв. м).

Алексей Кобилев («Единая Россия») представляет в Госдуме Калмыкию, Ставропольский край, Астраханскую и Ростовскую области и входит в состав комитета по контролю и Регламенту. В 2018 году он заработал 6 млн 832 тыс. 668,3 рубля, его супруга — 7 млн 178 тыс. 699,84 рубля. Доходы депутата по сравнению с предыдущим годом остались на прежнем уровне (в 2017 — 6 млн 775 тыс. 661,35 руб.), а его супруга в 2017 году заработала всего 49 тысяч 453,31 рубля.

В собственности Кобилева находятся земельные участки (14/100 от 451 кв. м, 900 кв. м, 1134 кв. м, 1464 кв. м, 360 кв. м, 1643 кв. м, 39 кв. м, 618 кв. м, 665 кв. м, 500 кв. м, 165 кв. м, 527 кв. м, 510 кв. м, 508 кв. м, 500 кв. м, 185 кв. м, 1907 кв. м, 3117 кв. м), жилые дома (172,7, 98,10 и 247,6 кв. м) жилые дома в общей долевой собственности (26/500 от 174 кв. м, 26/500 от 525,40 кв. м, 26/500 от 242,80 кв. м, половина квартиры площадью

37,50 кв. м, квартиры (66,80, 70,60, 71,70, 71,90, 66,10, 66,80 и 25 кв. м), гаражи (42,80, 21,80 и 6/15 от 22,80 кв. м), нежилое помещение площадью 76,40 кв. м, овощехранилища (268,50, 208,30 и 295,60 кв. м) и нежилые здания (14/100 от 1043,20 кв. м, 53,20, 26/500 от 1366,60, 256, 17,50, 109,40 и 78,40 кв. м). В пользовании депутата также находится квартира площадью 167,70 кв. метра.

У супруги Кобилева в собственности находится квартира (36,40 кв. м) и три гаража (32, 22,60 и 24,60 кв. м), в пользовании — жилой дом (безвозмездное пользование, 185 кв. м), квартира (безвозмездное пользование, 167,70 кв. м) и земельный участок площадью 1464 кв. метра. У двух детей депутата в пользовании находится жилой дом (185 кв. м), квартира (167,70 кв. м) и земельный участок для ИЖС (1464 кв. м).

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Алексей Лавриненко («Единая Россия»), отвечающий за Калмыкию, Астраханскую область, Ставропольский край и Ростовскую область, за год заработал 5 млн 165 тыс. 173,77 рубля, его супруга — 205 тыс. 531 рубль. Доходы депутата возросли — в 2017 году он задекларировал 4 млн 885 тыс. 250,65 рубля.

В собственности Лавриненко — земельные участки (984; 16,95/10 333,9 от 103 345 900, 16,95/10 333,9 от 103 345 900, 16,95/10 333,9 от 103 345 900 кв. м), жилой дом площадью 85,10 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. В пользовании у депутата находится две квартиры — 118,30 и 102,80 кв. м. У его супруги в собственности — 16,95/10 333,9 часть участка площадью 103 345 900 кв. м и квартира площадью 102,80 кв. м. В пользовании у супруги депутата находится жилой дом (85,10 кв. м) и квартира (118,30 кв. м).

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), представляющий Астраханскую область, заработал 5 млн 396 тыс. 927,31 рубля, его супруга — 3 млн 687 тыс. 860,11 рубля. Доходы депутата снизились (6 млн 469 тыс. 168,56 руб. было в 2017-м), а у его супруги остались на прежнем уровне — в 2017 году она задекларировала 3 млн 70 тыс. 465,84 рубля. Депутат владеет земельным участком (1562 кв. м), гостевым домом (380,70 кв. м), квартирой (96,30 кв. м), гаражами (47,60 и 23,40 кв. м), баней (91,50 кв. м) и помещением площадью 275,60 кв. метра, а также автомобилями Toyota Land Cruiser 200 и Ваз 21 060. В пользовании у Огуля находится лесной земельный участок (9000 кв. м) и квартира (120,20 кв. м).

У его супруги в собственности квартира площадью 92,70 кв. м и автомобиль Lexus RX350, а также квартира площадью 120,20 кв. м в безвозмездном пользовании.

Член комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева («Единая Россия»), представляющая Ростовскую и Астраханскую области, Калмыкию и Ставропольский край, задекларировала доход в 4 млн 824 тыс. 371,09 рубля. В её собственности — квартира площадью 141,30 кв. метра, гараж в 20,90 кв. м, а также автомобиль Mercedes Benz GLK 300. В безвозмездном пользовании у неё находится также квартира площадью 68,20 кв. м. В 2017 году она заработала 4 млн 689 тыс. 30 рублей, а также обзавелась личной квартирой.

Игорь Торощин (ЛДПР) является членом комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, представляет Волгоградскую и Астраханскую области, а также два избирательных округа Свердловской области. В 2018 году он заработал 5 млн 409 тыс. 513,23 рубля, его супруга — 4,764 тысячи рублей. Доходы депутата по итогам 2017 года составляли 4 млн 636 тыс. 494,70 рубля, доходы его супруги — 14 тыс. 280 рублей.

Депутат владеет земельным участком (680 кв. м), домом (182 кв. м) и квартирой на правах общей совместной собственности (74,5 кв. в), а также автомобилем Lexus NX200, а его жена — только квартирой на правах общей собственности (74,50 кв. м). В пользовании депутата находятся квартиры площадью 87 и 50,10 кв. м, у его супруги — квартиры 87 и 32,10 кв. м, у его ребёнка — квартира 74,50 кв. м.

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин задекларировал 4 млн 831 тыс. 228,61 рубля, его супруга — 358 тысяч 176 рублей. В 2017 году Шеин заработал 4 млн 635 тыс. 889,60 рубля, его жена — 344 тысячи 400 рублей. Депутат на правах общей долевой собственности владеет 1/3 квартиры площадью 56,10 кв м и автомобилем Hyundai Solaris, его супруга — 1/6 квартиры площадью 53,60 кв. м. В пользовании у депутата находится квартира площадью 68 кв. м, аналогичная — у его супруги, а двоих детей депутата в пользовании находятся квартиры площадью 31,5 и 53,6 кв. метра.