* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 15 апреля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Радикальное исламистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещает допустить женщин в состав делегации на переговорах с США в Катаре, 15 апреля передает агентство Reuters.

Афганские женщины

«Среди членов делегации… в Катаре будут женщины», — сообщил журналистам официальный представитель боевиков Забиулла Муджахид.

Муджахид отметил, что речь не идёт о «членах семей» представителей группировки. Это «нормальные» афганские женщины, которые участвуют в борьбе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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