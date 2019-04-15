Вашингтон, 15 апреля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майкл Помпео выступает за организацию нового саммита лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына до конца 2019 года, сообщает 15 апреля пресс-служба госдепартамента.

Флаги США и КНДР

По словам Помпео, в Вашингтоне видели заявление Ким Чен Ына о готовности к участию в третьем саммите и «ценят это». «Он сказал, что хочет сделать это к концу года. Я бы хотел, чтобы это случилось раньше», — отметил он.

Госсекретарь добавил, что США в настоящее время работают с северокорейской стороной, чтобы «составить план дальнейшего продвижения вперёд».

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом ещё раз, если Вашингтон решится изменить свой подход к переговорам.