Донецк, 15 апреля, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Над линией соприкосновения враждующих сторон в Донбассе замечен стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk, сообщают 15 апреля мониторинговые интернет-ресурсы.

U.S. Air Force Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk

Воздушный шпион взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии зашёл в пределы Украины, а затем порядка шести часов на большой высоте курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе.

При этом RQ-4B Global Hawk несколько раз подходил на расстояние 40−60 км к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ.