Сент-Пол, США, 15 апреля, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверен, что США «в любом случае» одержат победу над Китаем в торговой войне, 15 апреля передает агентство Reuters.

Флаги США и КНДР

«Мы собираемся победить в любом случае. Мы либо выиграем, заключив сделку, либо выиграем, не заключая сделки», — заявил Трамп на бизнес-мероприятии в Миннесоте.

В настоящий момент США и Китай ведут переговоры об отмене взаимных торговых пошлин на сотни миллиардов долларов.

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