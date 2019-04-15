Париж, 15 апреля, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Тушить пожар в соборе Парижской Богоматери с воздуха очень рискованно, так как это может вызвать обрушение всей строительной конструкции, сообщает 15 апреля пресс-служба пожарного управления Парижа в своем Twitter.

Twitter.com/squadrxxx Пожар в соборе Парижской Богоматери

«Cброс воды с воздуха на здание этого типа может повлечь за собой крушение всей его структуры», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля собор Парижской Богоматери был охвачен крупным пожаром. Уже известно об обрушении крыши и шпиля собора, а также о разрушении знаменитых часов.

Местные власти сообщают, что для борьбы с огнём мобилизованы почти 400 пожарных со спецтехникой.