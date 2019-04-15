Париж, 15 апреля, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Архиепископ Парижа призвал священников звонить во все колокола по всему городу и созывать народ на молитву на фоне страшного пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Собор Парижской Богоматери

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня вечером, 15 апреля, сильный пожар произошел во всемирно известном Соборе Парижской Богоматери. Уже несколько часов пожарные борются с огнём, но пока пламя не локализовано.

По сути собор уже выгорел изнутри, крыша полностью обрушилась, шпиль и часы тоже, каменные стены и башни пока сохраняют устойчивость.

Весь мир шокирован произошедшим в Париже. Французские власти и католическое духовенство считают, что собор практически полностью утрачен. Этот собор в его нынешнем виде был завершен в 1345 году, а началось строительство в 1163 году. До этого на месте Нотр-Дама находились как минимум четыре разных храма: раннехристианская церковь IV века, меровингская базилика, каролингский собор (перестроен после пожара в 857 г.) и романский кафедральный собор. Последний был разрушен до основания, а его камни строители использовали в фундаменте нынешнего сооружения.

Собор Парижской Богоматери был свидетелем множества исторических событий.