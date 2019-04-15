Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Пулитцеровскую премию 2019 года за международные репортажи получили репортеры «Рейтерс», арестованные и осужденные властями Мьянмы, 15 апреля передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Мьянмы

Арестованные в Мьянме журналисты агентства Ва Лоне и Кьяу Со Оо были награждены престижной премией за репортажи о притеснении мусульман-рохинджа бирманскими военными.

Власти Мьянмы обвинили журналистов, освещавших конфликт в штате Ракхайн, в незаконном получении информации.

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