Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Рейс «Москва — Элиста» авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту «Платов». Ряд местных массмедиа сообщили, что причиной экстренного приземления стала разгерметизация кабины пилота. В пресс-службе эту информацию опровергли.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Азимут»

«Во время выполнения рейса «Москва — Элиста» сработал датчик неисправности. После проведения необходимы процедур самолёт совершил посадку в Ростове в штатном режиме», — цитирует «Ростов официальный» представителя авиакомпании.

Пассажиры до Элисты долетели в этот же день — авиакомпания предоставила резервный борт. В расписании остальных рейсов «Азимута» задержек нет.

ИА REGNUM напоминает, что «Азимут» — базовая авиакомпания аэропорта «Платов». Авиаперевозки осуществляются на воздушных судах SSJ-100.

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