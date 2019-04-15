Москва, 15 апреля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. В МВД России рассматривают вопрос о предоставлении гражданам возможности ускоренного оформления заграничного паспорта за дополнительную плату. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

mediaphoto.org Российские заграничные паспорта

«Мы над этим думаем», — сказала она в интервью газете «Коммерсантъ», отвечая на вопрос журналиста о возможности введения подобной процедуры.

Вместе с тем представитель МВД не уточнила, работают ли уже сотрудники министерства над запуском такого механизма.

Напомним, в соответствии с действующими правилами загранпаспорт может быть оформлен за три дня при необходимости прохождения гражданином срочного лечения за рубежом, либо в случае смерти или тяжёлой болезни близкого родственника за границей. По стандартной процедуре документ выдаётся в срок не более 30 дней.