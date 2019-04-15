Париж, 15 апреля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Генеральный секретарь, пресс-атташе Конференции католических епископов Франции Оливье Рибадо Дюма прокомментировал страшное известие о пожаре в Соборе Парижской Богоматери.

Луи Огюст Лепер. Собор Парижской Богоматери

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня вечером, 15 апреля, пожар произошёл в Соборе Парижской Богоматери. На данный момент полностью сгорела крыша собора, обрушился его шпиль и рухнули часы. Практически полностью выгорел интерьер. Пожарные продолжают борьбу с огнем.

По словам представителя Конференции католических епископов Франции, точная причина пожара пока неизвестна, но духовенство связывает её с ремонтными работами, которые были начаты в соборе в начале апреля.

«Мы пока не знаем причину, почему начался огонь. Мы знаем, что там проводились работы. И этот огонь связан с ними», — сказал Оливье Рибадо Дюма.

Также он заявил, что не верит в то, что пожар в Нотр-Даме — это знак свыше.

«Я не верю в знаки свыше», — подчеркнул Оливье Рибадо Дюма.

Кроме того, он подчеркнул, что государство должно непременно восстановить собор и делать это нужно как можно скорее. Ущерб собору пока не оценён.