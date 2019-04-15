Алеппо, Сирия, 15 апреля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Шестеро мирных жителей и пятеро сирийских военных погибли в результате обстрела Алеппо боевиками незаконных вооруженных формирований, сообщил 15 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

United States Marine Corps Артиллерийский обстрел

По его словам, за сутки боевиками были обстреляны населённый пункт Санджек в провинции Латакия и район Аль-Хамдания города Алеппо.

«В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями района Аль-Хамдания города Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять военнослужащих вооруженных сил Сирии», — сказал начальник российского Центра.

Кроме того, Виктор Купчишин напомнил, что правительство Сирии продолжает амнистировать бывших членов незаконных вооруженных формирований и лиц, уклонившихся от призыва на военную службу.