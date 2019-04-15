Минобороны: в Алеппо от обстрела боевиков погибло 11 человек
Алеппо, Сирия, 15 апреля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Шестеро мирных жителей и пятеро сирийских военных погибли в результате обстрела Алеппо боевиками незаконных вооруженных формирований, сообщил 15 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
По его словам, за сутки боевиками были обстреляны населённый пункт Санджек в провинции Латакия и район Аль-Хамдания города Алеппо.
«В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями района Аль-Хамдания города Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять военнослужащих вооруженных сил Сирии», — сказал начальник российского Центра.
Кроме того, Виктор Купчишин напомнил, что правительство Сирии продолжает амнистировать бывших членов незаконных вооруженных формирований и лиц, уклонившихся от призыва на военную службу.