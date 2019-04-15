Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Ростовская полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу средь бела дня из травматического пистолета. Инцидент произошёл сегодня, 15 апреля, в Первомайском районе. Известно, что огонь из оружия злоумышленник открыл из окна автомобиля.

Stanislav S. Yanchenko Травматическое оружие

По информации, поступившей от правоохранительных органов, никто из прохожих не пострадал. Полицейские устанавливают личность преступника и ведут его розыск.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале в донской столице произошло сразу три громких конфликта, участники которых применили оружие. Причём не только травматическое, но и огнестрельное. Так, силовики задержали 53-летнего мужчину, устроившего стрельбу в центре города-миллионника и ранившего оппонента. Он подозревается в покушении на убийство. Причиной ссоры стал бытовой конфликт.

Ещё один конфликт произошёл между тремя мужчинами в Первомайском районе. Все участники ссоры открыли друг по другу стрельбу из «травматов». Двое были госпитализированы.

В начале февраля в Северном микрорайоне между несколькими мужчинами произошёл конфликт, завершившийся стрельбой. В результате один человек погиб, второй пострадавший был госпитализирован. Мужчин с огнестрельными ранениями подбросили к больнице скорой медицинской помощи неизвестные. По факту перестрелки было возбуждено уголовное дело по трём статьям. Один из подозреваемых был задержан.

Читайте также: У ростовской БСМП неизвестные выбросили тела убитых и раненых