В Ростове-на-Дону водитель устроил стрельбу из «травмата» — жертв нет
Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Ростовская полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу средь бела дня из травматического пистолета. Инцидент произошёл сегодня, 15 апреля, в Первомайском районе. Известно, что огонь из оружия злоумышленник открыл из окна автомобиля.
По информации, поступившей от правоохранительных органов, никто из прохожих не пострадал. Полицейские устанавливают личность преступника и ведут его розыск.
ИА REGNUM напоминает, что в феврале в донской столице произошло сразу три громких конфликта, участники которых применили оружие. Причём не только травматическое, но и огнестрельное. Так, силовики задержали 53-летнего мужчину, устроившего стрельбу в центре города-миллионника и ранившего оппонента. Он подозревается в покушении на убийство. Причиной ссоры стал бытовой конфликт.
Ещё один конфликт произошёл между тремя мужчинами в Первомайском районе. Все участники ссоры открыли друг по другу стрельбу из «травматов». Двое были госпитализированы.
В начале февраля в Северном микрорайоне между несколькими мужчинами произошёл конфликт, завершившийся стрельбой. В результате один человек погиб, второй пострадавший был госпитализирован. Мужчин с огнестрельными ранениями подбросили к больнице скорой медицинской помощи неизвестные. По факту перестрелки было возбуждено уголовное дело по трём статьям. Один из подозреваемых был задержан.
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