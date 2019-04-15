Рамалла , 15 апреля, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас готов участвовать в переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, если они состоятся в Москве, сообщил 15 апреля журналистам министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

По его словам, место проведения такой встречи является единственным предварительным условием.

Рияд аль-Малики заявил, что палестинская сторона сообщила о своей готовности к переговорам с Израилем президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Гутерреш обсудили по телефону ряд вопросов, включая ситуацию на Ближнем Востоке.