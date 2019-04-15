Париж, 15 апреля, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара в соборе Парижской Богоматери никто не пострадал и не погиб. Об этом он заявил журналистам сегодня, 15 апреля.

skeezy Пожар

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня вечером пожар вспыхнул во всемирно известном соборе Парижской Богоматери. Пламя сперва охватило крышу собора, которая довольно быстро обрушилась. После этого загорелся внутренний интерьер. Шпиль собора рухнул. Сейчас пламя распространяется на башни собора.

Пожарным не удаётся справиться с огнём, и, по всей видимости, собор Парижской Богоматери полностью утрачен.