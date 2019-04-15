Колумбус, США, 15 апреля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. По окончании регулярного чемпионата НХЛ были объявлены все пары плей-офф Кубка Стэнли, в рамках которого «Коламбус Блю Джекетс» получили в соперники действующего обладателя «президентского кубка» «Тампа-Бэй Лайтнинг». По мнению многих хоккейных экспертов, победитель серии был определён ещё до её начала, но навряд ли кто-либо мог предположить о подобном развитии событий к третьей игре.

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Напомним, что прошедшей ночью «Коламбус» в первой домашней для себя игре переиграл «Тампу» со счетом 3:1 и укрепил свои лидерские позиции в общем зачёте серии — 3 победы «жакетов» против нуля у «молний».

Первый матч, случившийся в стартовый день игр на вылет, оставил за собой скомканные ощущения. «Коламбус» в том матче совершил невероятный, говоря спортивным термином, «камбэк», принеся себе победу в третьей 20-минутке, благодаря трём заброшенным шайбам в ворота Василевского. Стартовый период встречи принёс зрителям три гола в исполнении игроков «Тампа-Бэй». На «Амали-Арена» в «Тампе» по окончанию первого периода царила атмосфера уверенности в своём неминуемом успехе, созданная разбалованными обилием побед болельщиками «Лайтнинг». Во втором периоде случился первый тревожный звоночек в сторону «Лайтнинг», Ник Фолиньо отыграл для «жакетов» одну шайбу — 3:1. Этот гол оказал ключевое влияние на настрой игроков «Коламбуса». В третьей и последней 20-минутке, заполучивший моральное превосходство, «Коламбус» дожал своего соперника, забросив три безответные шайбы — 4:3, невероятная победа «жакетов», которая стала главной темой дня. И с этого момента уверенность в стопроцентном успехе «Тампа-Бэй» начала постепенно сходить на нет. В этом матче на фоне остальных игроков «молний» блеклыми выглядели именно их лидеры, которые в регулярном чемпионате были лучшим трио лиги по очкам.

Участь лидеров в первом матче повторилась и во втором, они были потеряны на льду, благодаря великолепной тактической игре «Коламбуса», которая успешно их нейтрализовала. Ситуацию усугубило удаление Никиты Кучерова, который получил 17 минут штрафа за потасовку в конце третьего периода и последующую дисквалификацию на третий матч серии. В итоге, морально подавленные «молнии» завершили встречу разгромным поражением со счетом 5:1. Благодаря, растерянности соперника форвард «Джекетс» Мэтт Дюшейн записал на свой счёт сразу 4 очка, отличившись тремя голевыми передачами и одним голом. В свою очередь, российская звёздочка «жакетов» Артемий Панарин посодействовал двум шайбам своей команды. В активе россиянина оказались заброшенная шайба и голевая передача.

В третьем матче доля вероятности для «Тампы» на победу близилась к нулю, так как, почувствовавший свои возможности одолеть главного соперника в лиге, «Коламбус» точно не упустит шанса выиграть на глазах своих родных зрителей в Огайо. Отрицать факт, что подопечные Джона Купера выглядели гораздо лучше на фоне прошлой игры даже без главного лидера — нельзя. Но в матчах плей-офф Кубка Стэнли победа важнее просто хорошей игры команды, здесь всё считается в выигранных встречах. Интрига держалась до последнего, принеся очевидцам игры зрелищный третий период. Первая 20-минутка не показала нам голов и добротного хоккея, команды будто бы только приходили в себя. В следующем периоде «Коламбус», а именно Мэтт Дюшейн, открыл счёт голам в матче, установив минимальное лидерство «жакетов» на табло — 1:0. Позднее в том же периоде о себе заявил датский форвард «пушечников» Оливер Бьёркстранд соответствующим прозвищу своей команды броском — 2:0. В третьем периоде команды расписали ничью, сыгравшую на пользу хозяевам. Решающая шайба была отправлена в пустые ворота «Лайтнинг» на последней минуте встречи — 3:1.