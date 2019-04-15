Париж, 15 апреля, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Жители и гости французской столицы со слезами на глазах наблюдают страшный пожар, охвативший сегодня, 15 апреля, всемирно известный Собор Парижской Богоматери.

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Сотни людей собрались на мосту и набережных реки Сена. Они с прискорбием следят за тем, как горит всемирно известный символ Франции и Парижа — Нотр-Дам-де-Пари — Собор Парижской Богоматери.

Пожар вспыхнул под крышей собора, возможно на строительных лесах, которые были возведены в начале апреля для очередной реставрации. Пламя быстро распространилось по крыше собора, которая частично состоит из свинца. Крыша быстро выгорела и её остатки рухнули внутрь собора, отчего загорелся бесценный интерьер, который во многом состоит из дерева. Также обрушился шпиль собора.

Служители собора в ужасе сообщают, что внутри собор практически полностью выгорел, также неизвестна судьба подземного хранилища собора.

Известно, что пожарные расчёты прибыли на место происшествия уже после того, как собор был объят пламенем. Сбить огонь они не смогли.