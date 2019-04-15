Екатеринбург, 15 апреля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Городской пруд Екатеринбурга и протекающую в городе реку Исеть почистят от мусора. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.

Артем Брусницын ИА REGNUM Мусор поднятый со дна городского пруда Екатеринбурга

Заказчиком является администрация Екатеринбурга. Стоимость работ оценена в 2,5 млн рублей, за которые подрядчик должен провести очистку акватории реки и пруда, не пренебрегая запутавшимся в деревьях и кустарниках мусоре. Собранные на берегу отходы должны будут погружены на спецтранспорт, после чего мусор увезут либо на утилизацию, либо на обработку, либо на «обезвреживание», или же сдадут другим «нуждающимся» организациям.

Конкурс пройдёт 29 апреля. Чистку нужно успеть сделать до 1 ноября 2019 года.

Напомним, в 2018 году на городском пруду обнаружили масляные пятна. Оказалось, что в реку Исеть сбрасывали нефтепродукты.