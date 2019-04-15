Метрополитен Екатеринбурга получил новые составы: фоторепортаж
Екатеринбург, 15 апреля, 2019, 22:15 — ИА Регнум. 15 апреля метрополитен Екатеринбурга обрёл два современных состава. Вагоны с антивандальным покрытием были представлены журналистам в электродепо «Калиновская».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Готовы в путь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вагон метро
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вагоны для метро
Алексей Колчин ИА REGNUM
Александр Высокинский
Алексей Колчин ИА REGNUM
Андрей Панаиотиди общается с журналистами
Алексей Колчин ИА REGNUM
В депо
Алексей Колчин ИА REGNUM
В депо метрополитена
Их выпустила компания «Метровагонмаш» (Московская область). Ожидается, что они прослужат не менее 30 лет.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Новый вагон
Алексей Колчин ИА REGNUM
Готовы в путь
Алексей Колчин ИА REGNUM
В кабине
Алексей Колчин ИА REGNUM
В кабине машиниста
Алексей Колчин ИА REGNUM
В рейс
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле вагона
Алексей Колчин ИА REGNUM
Внутри депо
Алексей Колчин ИА REGNUM
Осмотр вагона
Сейчас в метрополитене главным образом курсируют поезда 1988−1990 года выпуска. Кроме покупки новых руководство города проводит модернизацию подвижного состава. Оплатить это придётся в том числе и пассажирам, проезд подорожает с 28 до 32 рублей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле схемы метрополитена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский
Алексей Колчин ИА REGNUM
На эскалаторе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хозяин поезда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Составы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Около состава
Алексей Колчин ИА REGNUM
Номер
Алексей Колчин ИА REGNUM
Осмотр вагонов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Управление
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пути