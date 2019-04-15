Екатеринбург, 15 апреля, 2019, 22:15 — ИА Регнум. 15 апреля метрополитен Екатеринбурга обрёл два современных состава. Вагоны с антивандальным покрытием были представлены журналистам в электродепо «Калиновская».

Алексей Колчин ИА REGNUM Готовы в путь

Алексей Колчин ИА REGNUM Вагон метро

Алексей Колчин ИА REGNUM Вагоны для метро

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Высокинский

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Панаиотиди общается с журналистами

Алексей Колчин ИА REGNUM В депо

Алексей Колчин ИА REGNUM В депо метрополитена

Их выпустила компания «Метровагонмаш» (Московская область). Ожидается, что они прослужат не менее 30 лет.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый вагон

Алексей Колчин ИА REGNUM Готовы в путь

Алексей Колчин ИА REGNUM В кабине

Алексей Колчин ИА REGNUM В кабине машиниста

Алексей Колчин ИА REGNUM В рейс

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле вагона

Алексей Колчин ИА REGNUM Внутри депо

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр вагона

Сейчас в метрополитене главным образом курсируют поезда 1988−1990 года выпуска. Кроме покупки новых руководство города проводит модернизацию подвижного состава. Оплатить это придётся в том числе и пассажирам, проезд подорожает с 28 до 32 рублей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле схемы метрополитена

Алексей Колчин ИА REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский

Алексей Колчин ИА REGNUM На эскалаторе

Алексей Колчин ИА REGNUM Хозяин поезда

Алексей Колчин ИА REGNUM Составы

Алексей Колчин ИА REGNUM Около состава

Алексей Колчин ИА REGNUM Номер

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр вагонов

Алексей Колчин ИА REGNUM Управление