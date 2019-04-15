Москва, 15 апреля, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Катастрофой мирового масштаба назвали в Госдуме пожар в соборе Парижской Богоматери, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

PHGCOM Реликварий тернового венца Иисуса Христа в Нотр-Дам-де-Пари

«В огне собор Парижской Богоматери. Это ужасно. Это катастрофа мирового масштаба. Боюсь ошибиться, но… в Нотр-Дам хранится терновый венец Иисуса Христа. Тот самый. Святыня всего христианского мира. Господи», — написал в Facebook депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, крыша собора Парижской Богоматери обрушилась. Отмечается, что загорелись строительные леса на чердаке собора. Нотр-Дам-де-Пари возводился в период с 1163 по 1345 год на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана.