Хартум, 15 апреля, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Крупнейшая оппозиционная группа Судана потребовала от военных передать власть «гражданскому переходному совету», 15 апреля передает агентство Reuters.

DFID Судан

«Если наше требование о создании гражданского переходного совета с военным представительством не будет выполнено… мы продолжим массовую эскалацию и сидячие забастовки», — заявил представитель «Суданской ассоциации профессионалов» (SPA).

SPA является крупнейшим независимым профсоюзом Судана и считается основным организатором массовых протестов, которые привели к свержению президента Судана Омара аль-Башира.

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