Париж, 15 апреля, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эмануэль Макрон, который прибыл к горящему собору Парижской Богоматери, заявил, что горит не просто собор, а часть всех французов. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Марна Захарова ИА REGNUM Собор Парижской Богоматери в розовом цвету

«Нотр-Дам-де-Пари в огне. Об этом сейчас чувства всей нации. Мои мысли в настоящий момент обо всех католиках и французах. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит целая часть всех нас», — пишет Макрон.

Стоит отметить, что сегодня Макрон должен был выступить с телеобращением к нации, в котором собирался обсудить непростую внутриполитическую ситуацию во Франции в связи с многомесячными протестами «желтых жилетов». Но после известия о том, что собор Парижской Богоматери объят пламенем, телеобращение было отменено.

Президент вместе с премьер-министром прибыли к горящему собору.