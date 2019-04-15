Москва, 15 апреля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Бегство главного украинского военного прокурора Украины в Совфеде расценили как тревожный сигнал, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Цитата из х∕ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Тревожный звонок

«Главный украинский военный прокурор просто спасает свою шкуру. Во всяком случае он понимает, что ему несдобровать в случае победы на выборах Петра Порошенко, которого прокурор обвинил в коррупции», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор объяснил такой шаг главы ведомства.

«Бегство из страны весьма информированного человека за девять дней до выборов — очень тревожный сигнал. Значит, он не исключает, что победить на них может нынешний президент Украины. А это, если учитывать существующие рейтинги двух претендентов, возможно только при фальсификации выборов практически по всей территории Украины», — делает вывод парламентарий.

Он также процитировал Фучика.

«Как говорил Юлиус Фучик, люди, будьте бдительны!» — сказал Клинцевич.

Украинский журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook сообщил, что главный военный прокурор Анатолий Матиос бежал из страны.