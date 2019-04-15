Париж, 15 апреля, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Пламя перекинулось на интерьер Собора Парижской Богоматери, который горит сегодня, 15 апреля, в столице Франции. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителей собора.

CrazyJN Интерьер собора Парижской Богоматери

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в соборе начался сегодня вечером. Сперва огонь пожрал крышу здания, которая частично обрушилась внутрь. Также рухнул шпиль собора.

Сейчас горят несущие конструкции здания и бесценный интерьер собора. Пожарным не удаётся справиться с огнём. По имеющимся данным, мобилизованы 400 пожарных, но их сил явно не хватает.

По всей видимости, собор полностью утрачен.