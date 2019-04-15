Прокуратура Франции начала расследование причин пожара в Нотр-Даме
Париж, 15 апреля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Прокуратура Франции начала расследование причин страшного пожара во всемирно известном Соборе Парижской Богоматери, который произошел сегодня, 15 апреля.
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Собор Парижской Богоматери
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в соборе вспыхнул сегодня вечером. По предварительным данным, пламя занялось на строительных лесах, которые были возведены в начале апреля для очередной реставрации.
На данный момент полностью выгорела крыша собора, рухнул его шпиль, пламенем охвачены несущие конструкции, а также интерьер собора.
Пожарные расчёты не справляются с напором пламени.