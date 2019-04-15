Париж, 15 апреля, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что он очень сильно переживает пожар в Соборе Парижской Богоматери и срочно отправился к месту происшествия.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пламя вспыхнуло в соборе вечером 15 апреля. По предварительным данным, пожар мог начаться со строительных лесов, которые были возведены в начале апреля для реставрации.

На данный момент крыша собора полностью выгорела, шпиль рухнул, пламенем объяты несущие конструкции Собора Парижской Богоматери.