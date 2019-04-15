Челябинск, 15 апреля, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Жители Челябинска ждут реконструкции набережной на берегу реки Миасс и строительства её продолжения. Результат должен быть до конца 2019 года, поставил своим подчинённым задачу врио губернатора Алексей Текслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Пресс-служба правительства Челябинской области

«Эта территория имеет все шансы стать одним из наиболее популярных общественных мест в Челябинске. Часть набережной, которая прилегает к Историческому музею, нужно сделать более уютной и удобной для людей», — сказал временный руководитель Южного Урала.

Текслер добавил, что в ходе благоустройства нужно применять современные решения, которые направлены на комфорт горожан. Работы просит провести максимально оперативно.

Кроме того, в планах создание набережной от новой автомобильной развязки до филармонии. И.о. заместителя губернатора Сергей Шаль заверил, что деньги на это есть. Ещё один и.о. заместителя, Сергей Сушков, поделился планами по очистке русла реки. По его словам, санитарная очистка будет начата в 2019 году. В ходе работ уберут лишнюю растительность и увеличат пропуск воды.

Отметим, разговоры о благоустройстве набережной и о создании её продолжения идут в Челябинске уже несколько лет. Планы властей сделать это в 2019 году вызвали положительную реакцию жителей города.