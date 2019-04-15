Париж, 15 апреля, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Представители Собора Парижской Богоматери сообщают, что пламя перекинулось на несущие конструкции собора и сдержать огонь не удаётся.

Собор Парижской богоматери

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в знаменитом Соборе Парижской Богоматери в центре столицы Франции вспыхнул сильный пожар.

Пламя занялось под крышей собора. Возможно, загорелись деревянные части строительных лесов, которые были возведены в начале апреля для очередной реставрации.

На данный момент крыша собора полностью сгорела и обрушилась, шпиль собора также рухнул. Пытаются ли парижские пожарные хоть как-то справиться с огнём, неизвестно, но судя по кадрам очевидцев — огонь распространяется стремительно.