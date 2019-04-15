Вашингтон, 15 апреля, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд на своей странице в сети микроблогов Twitter ужаснулся происходящему в Париже, где горит всемирно известный собор Парижской Богоматери.

Gage Skidmore Трамп

Трамп пишет, что просто ужасно смотреть на то, как горит Нотр-Дам. Президент США советует срочно использовать гидросамолеты, чтобы потушить пламя.

«Это так ужасно — смотреть на то, как пылает Нотр-Дам. Наверное, можно было бы использовать пожарные гидросамолеты. Надо действовать быстро!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул сегодня в соборе Парижской Богоматери. На данный момент практически полностью выгорела крыша собора и уже рухнул его шпиль.