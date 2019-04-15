Париж, 15 апреля, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Шпиль собора Парижской Богоматери рухнул, объятый пламенем сильного пожара. Об этом сообщают очевидцы происходящего в столице Франции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пламя вспыхнуло в соборе Парижской Богоматери под крышей. По предварительным данным, пожар начался с деревянных лесов, которые были установлены в начале апреля для очередной реставрации.

Пламя быстро распространилось по крыше собора. Через некоторое время рухнул его шпиль.

Активности пожарных возле места происшествия не наблюдается. Полиция эвакуировала людей с примыкающей к собору территории. Перекрыт доступ на остров Сите посреди Сены, где находится собор.