Москва, 15 апреля, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, расширяющие полномочия госкорпорации «Роскосмос» в сфере создания коммерческих и некоммерческих организаций. Документ опубликован 15 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Орбитальная станция «Мир»

Согласно принятому закону, в состав Роскосмоса теперь могут входить общества с ограниченной ответственностью, ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации.

До настоящего времени корпорация могла создавать только собственные учреждения и некоммерческие организации. Теперь же с Роскосмоса снимаются ограничения на создание некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно-правовых форм.

Также Роскосмос получает право участвовать в работе иностранных структур в случаях, когда такое сотрудничество отвечает целям, для которых была создана корпорация.

Кроме этого, корпорация наделяется правом составлять протоколы об административных правонарушениях в части ведения предпринимательства без специального разрешения на осуществление космической деятельности. За невыполнение в установленный срок предписаний Роскосмоса об устранении выявленных нарушений лицензионных требований вводится административная ответственность.