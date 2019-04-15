Рига, 15 апреля, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Грузооборот порта Рига в первом квартале 2019 года составил 8,35 млн тонн, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представило агентство «ПортНьюс» со ссылкой на администрацию Рижского порта.

Уголь

В частности, контейнерооборот вырос на на 7,7%, до 122,8 тыс. TEUs. При этом, несмотря на общий рост показателей по некоторым видам грузов, показатель падает. Спад отмечается по нефтепродуктам — на 8,9%, до 958,9 тыс. тонн и руде — на 51,5%, до 48,4 тыс. тонн. Также за январь — март текущего года объемы перевалки угля в Риге сократились на 8,2%, до 2,93 млн тонн.

Это, в свою очередь, соотносится с ростом объемов поставок российского угля через порты Финляндии и Калининградский порт. Решение направить грузы в этих направлениях связано с недостатком портовых мощностей для перевалки угля на территории России, а также с высокой загрузкой железнодорожной сети и проблемой «бутылочного горлышка».

Еще в начале года говорилось, что РЖД просит участников рынка «задуматься об альтернативных маршрутах», а именно об отправке угля через порты Грузии, Турции или Калининград. Прибалтика в этом списке не упоминалась, так как в последние годы российское правительство поставило цель переориентировать российские грузы с портов Прибалтики.

Сейчас спрос на перевалку угля в российских гаванях находится на довольно высоком уровне. Российские стивидоры думают о расширении собственных мощностей для перевалки этого вида груза, так как терминалы уже сейчас работают на пределе.