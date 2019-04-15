Троицк, Челябинская область, 15 апреля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. В южноуральском Троицке окончено расследование уголовного дела против двух бывших заместителей мэра. Анна Чистякова и Марина Брунцова обвиняются в превышении должностных полномочий, сообщили журналистам в управлении СКР по Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Следователи считают, что вменяемые дамам преступные эпизоды относятся к 2015−2017 годам. Якобы в этот период обвиняемые вернули себе часть выданных сотрудникам денег на общую сумму больше 800 тысяч рублей и потратили их по своему усмотрению.

Дело передано в суд. Также следователь внёс председателю троицкого городского собрания депутатов представление об устранении нарушений, которые способствовали совершению преступления.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры области, у сотрудников незаконно изымали начисленные им премии. Пострадавшими оказались более 15 человек. Обвиняемые признали свою вину и вернули сотрудникам деньги. С одной из женщин заключено досудебное соглашение, её дело рассмотрят отдельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женщины были задержаны 24 октября 2018 года. Вменяемое им преступление выявили сотрудники полиции, которые осуществляют оперативное сопровождение дела.