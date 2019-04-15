Триполи, 15 апреля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. По информации ООН, число жертв боев за столицу Ливии с начала апреля достигло 146 человек, 15 апреля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По информации ВОЗ за 14 апреля, в ходе боев за Триполи также получили ранения 614 человек.

Число беженцев из штурмуемого «Ливийской национальной армией» города, по информации ООН, превышает 13 500 человек.

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