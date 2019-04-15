Москва, 15 апреля, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Согласование Советом Европейского союза поправок к газовой директиве в компромиссном варианте сильно разочарует США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»)

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Усилия американских газовых магнатов по срыву строительства газопровода оказались в очередной раз тщетны. Принятые в ЕС договоренности демонстрируют понимание ключевыми странами региона значения проекта «Северный поток — 2» для Европы», — отметил Железняк.

Парламентарию очевидно, что попытки любым способом помешать реализации российского газового проекта инициируются и финансируются в Вашингтоне, где «Северный поток — 2» рассматривают как прямую угрозу интересам США в Европе.

«Несмотря на то, что принятая газовая директива ЕС создает определенные трудности в вопросах заполнения газопровода, это не остановит реализацию проекта, существенно повышающего энергетическую безопасность Европы», — считает Железняк.

Закон вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза. Странам ЕС отводится девять месяцев, чтобы внедрить новые правила в национальное законодательство.

Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространятся правила, которые уже действуют на наземные трубы.