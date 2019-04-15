Москва, 15 апреля, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Выставка работ норвежского художника Эдварда Мунка в Третьяковской галерее стала первым подобным проектом в России, обеспеченным государственной гарантией вместо коммерческого страхования. Об этом 15 апреля рассказала журналистам директор галереи Зельфира Трегулова.

Эдвард Мунк. Вампир. 1895

«Страховка подобной выставки — это астрономическая сумма. Поэтому здесь необходимо было, во-первых, объединить целую группу партнёров и спонсоров, а во-вторых, получить то, что раньше никогда не предоставлялось ни одному музею в России — государственную гарантию Норвегии, которая является гарантией, заменяющей коммерческое страхование», — приводит её слова агентство «Москва».

Треуглова отметила, что государственная гарантия является системой, успешно существующей во многих странах мира, и за введение её в России уже многие годы выступает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Введение подобной системы позволило бы музеям экономить огромные средства, которые сегодня «утекают в зарубежные страховые компании», отметила директор Третьяковки.

«Я бы хотела выразить огромную благодарить Норвегии за предоставление государственной гарантии на произведения Мунка», — сказала Трегулова.

Как передавало ИА REGNUM, масштабная ретроспективная выставка Эдварда Мунка будет проходить с 17 апреля по 14 июля 2019 года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Это станет одной из крупнейших выставок Мунка за последние десятилетия. В экспозицию войдут 64 живописных работы, 37 произведений графики, а также 16 оригинальных винтажных фотографий, сделанных художником.